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Какие подарки получат звездные футболисты саудовского чемпионата на Рождество

Футбол Подарки Рождество Фото: Instagram/cristiano
Директорат саудовской футбольной Суперлиги намерен сделать дорогие подарки на Рождество своим звездным игрокам, наподобие Криштиану Роналду, Карима Бензема и некоторых других, сообщает Zakon.kz.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!

Как пишет SunSport, подобные щедрые подарки знаменитым игрокам преподносят боссы Лиги в знак благодарности. По некоторым предположениям, звездные футболисты могут получить в дар дорогие итальянские суперкары в виде Ferrari, Bugatti или Lamborghini. Как передает источник, звезды высшего уровня заслуживают редких вещей, и к ним относятся как к уникальным, потому что эти футболисты сами уникальны. 

Футбол Дорогие подарки

Фото: Instagram/karimbenzema

Саудовская профессиональная лига продолжает расти и привлекает все больше суперзвезд мирового футбола. И это особенно актуально сейчас, так как в январе 2024 года откроется трансферное окно.

Помимо дорогих автомобилей для игроков готовят ультра-люксовые часы от мировых брендов, которые только появяться в продаже.

В качестве подарков футболистов и их близких ждут путевки на дорогие курорты и острова, плюс отдых в VIP-отелях Парижа, где одна ночь стоит от 15 000 фунтов стерлингов.

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