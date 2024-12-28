Подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов

Американец стал обладателем 100 тыс. долларов благодаря лотерейному билету, который ему подарил друг на Рождество, сообщает Zakon.kz.

По информации издания UPI, друг также подарил билет и супруге победителя.

"Наш хороший друг подарил каждому из нас по билету. Я подождал, пока моя жена использует свой билет, и потом стер полоску с призом на своем", – вспоминает он.

Увидев выигрыш, американец сначала подумал, что стал обладателем 10 тыс. долларов, но потом разглядел еще один ноль в конце.





"Я не поверил. Просто не мог поверить в то, что увидел", – рассказывает победитель.

Отмечается, что пока мужчина не решил, куда потратит выигрыш, но уверен, что деньги пойдут на пользу семье.

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