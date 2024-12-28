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Мир

Подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов

подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 20:55 Фото: pixabay
Американец стал обладателем 100 тыс. долларов благодаря лотерейному билету, который ему подарил друг на Рождество, сообщает Zakon.kz.

По информации издания UPI, друг также подарил билет и супруге победителя.

"Наш хороший друг подарил каждому из нас по билету. Я подождал, пока моя жена использует свой билет, и потом стер полоску с призом на своем", – вспоминает он.

Увидев выигрыш, американец сначала подумал, что стал обладателем 10 тыс. долларов, но потом разглядел еще один ноль в конце.


"Я не поверил. Просто не мог поверить в то, что увидел", – рассказывает победитель.

Отмечается, что пока мужчина не решил, куда потратит выигрыш, но уверен, что деньги пойдут на пользу семье.

Ранее сообщалось, что в США арестовали популярного TikTok-блогера за смертельно опасный розыгрыш.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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