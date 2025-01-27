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Мир

Интуиция супруги помогла американцу выиграть 200 тысяч долларов

интуиция супруги помогла американцу выиграть 200 тысяч долларов, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 21:19 Фото: pixabay
Житель Арканзаса благодаря супруге стал обладателем крупного лотерейного приза в размере 200 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным UPI, мужчина решил купить лотерейный билет только потому, что у его жены "было хорошее предчувствие". Американец заявил, что до этого случая не участвовал в подобных розыгрышах.

"Я сразу же сообщил жене о выигрыше. Она была в шоке и даже не смогла ничего сказать, просто смотрела на меня", – поделился мужчина.

Как отмечается, супруги планируют отложить деньги на образование своей дочери, чтобы обеспечить ей возможность поступить в колледж.

"Этот выигрыш – настоящий подарок для нашей семьи. Мы очень рады, что сможем помочь нашей дочери осуществить ее мечты", – добавила жена американца.

Ранее бизнесмена из Мангистау оштрафовали за розыгрыш элитного внедорожника.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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