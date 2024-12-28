Принц Эндрю на фоне громкого скандала впал в депрессию и перестал выгуливать королевских корги

Младший сын королевы Елизаветы II принц 64-летний Эндрю на фоне скандала, касающегося его связей с китайским шпионом, погрузился в депрессию и отказался выгуливать собак матери, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, собак Мьюика и Сэнди принц унаследовал после того, как не стало королевы в 2022 году. Как уточняется, Эндрю передал обязанности по уходу за животными прислуге, хотя до этого сам исправно гулял с питомцами. Герцог Йоркский делит опеку над собаками с бывшей женой, Сарой Фергюсон. Несмотря на развод, пара живет вместе.

За свою жизнь Елизавета II владела более чем 30 корги и дорги (помесь вельш-корги и таксы). При этом в последние годы жизни она провела в компании лишь двух собак – Мьюика и Сэнди, которые теперь принадлежат Эндрю и Саре Фергюсон. Именно принц Эндрю подарил их матери во время пандемии новой коронавирусной инфекции, чтобы поднять ей настроение.

Ранее сообщалось, что король Чарльз III выгоняет брата Эндрю из 31-комнатного особняка.