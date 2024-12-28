#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
521.81
543.67
5.05
Мир

Принц Эндрю на фоне громкого скандала впал в депрессию и перестал выгуливать королевских корги

принц Эндрю впал в депрессию, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 21:50 Фото: wikimedia.org
Младший сын королевы Елизаветы II принц 64-летний Эндрю на фоне скандала, касающегося его связей с китайским шпионом, погрузился в депрессию и отказался выгуливать собак матери, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, собак Мьюика и Сэнди принц унаследовал после того, как не стало королевы в 2022 году. Как уточняется, Эндрю передал обязанности по уходу за животными прислуге, хотя до этого сам исправно гулял с питомцами. Герцог Йоркский делит опеку над собаками с бывшей женой, Сарой Фергюсон. Несмотря на развод, пара живет вместе.

За свою жизнь Елизавета II владела более чем 30 корги и дорги (помесь вельш-корги и таксы). При этом в последние годы жизни она провела в компании лишь двух собак – Мьюика и Сэнди, которые теперь принадлежат Эндрю и Саре Фергюсон. Именно принц Эндрю подарил их матери во время пандемии новой коронавирусной инфекции, чтобы поднять ей настроение.

Ранее сообщалось, что король Чарльз III выгоняет брата Эндрю из 31-комнатного особняка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Новый год будет супер: Дональд Трамп пригласил Илона Маска и его сына на вечернику
Мир
21:19, Сегодня
Новый год будет супер: Дональд Трамп пригласил Илона Маска и его сына на вечернику
Подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов
Мир
20:55, Сегодня
Подаренный на Рождество лотерейный билет принес американцу 100 тысяч долларов
Впервые за 20 лет в Норвегии во время перестрелки погиб полицейский
Мир
20:22, Сегодня
Впервые за 20 лет в Норвегии во время перестрелки погиб полицейский
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: