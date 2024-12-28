Как прошел предпраздничный ужин на МКС

Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала ролик, на котором космонавты и астронавты на Международной космической станции собрались, чтобы разделить предновогоднее настроение, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что МКС они называют "космическим домом".

"Международный экипаж успевает и стол к ужину накрыть, и контент отснять", – отмечает "Роскосмос".

На Международной космической станции в данное время находятся космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также астронавты Сунита Уильямс, Барри Уилмор, Дональд Петтит и Ник Хейг.

Ранее сообщалось, что возвращение застрявших астронавтов НАСА с МКС опять отложили до конца марта.