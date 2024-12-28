Дженнифер Лопес и Кевина Костера заметили на свидании на горно-лыжном курорте
Фото: Instagram/kevincostner/jlo
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена на прогулке с актером Кевином Костнером, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал Page Six, папарацци заметили звездную пару на популярном американском горно-лыжном курорте в Аспене. 69-летний актер и 55-летняя Джей Ло сходили в кафе и прогулялись по улице.
По информации издания, Дженнифер является большой поклонницей сериала "Йеллоустоун", в котором главную роль исполняет как раз культовый актер.
Ранее выяснились детали развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.
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