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Мир

Дженнифер Лопес и Кевина Костера заметили на свидании на горно-лыжном курорте

звездную пару сняли на прогулке на курорте, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 23:40 Фото: Instagram/kevincostner/jlo
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена на прогулке с актером Кевином Костнером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Page Six, папарацци заметили звездную пару на популярном американском горно-лыжном курорте в Аспене. 69-летний актер и 55-летняя Джей Ло сходили в кафе и прогулялись по улице.

По информации издания, Дженнифер является большой поклонницей сериала "Йеллоустоун", в котором главную роль исполняет как раз культовый актер.

Ранее выяснились детали развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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