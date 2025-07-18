Прибывающая в Казахстан Дженнифер Лопес высказалась о замужестве

16 июля во время выступления в испанском Бильбао американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала об отношении к замужеству, сообщает Zakon.kz.

Находящаяся в концертном турне по Европе певица призналась, что не собирается больше вступать в брак. Об этом пишет People.

На концерте во время тура Up All Night она обратила внимание на мужчину, который стоял с табличкой "Джей Ло, выходи за меня замуж".

"Думаю, я с этим покончила. Я пробовала несколько раз", – ответила певица.

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:



"I think I’m done with that. I’ve tried that a few times" 😂 pic.twitter.com/zoQqxse0Tl — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 16, 2025

"Никогда не говори "никогда", – отметили в комментариях фанаты певицы.





Лопес была замужем четыре раза. В начале 2025 года она официально развелась с актером Беном Аффлеком. В документах указано, что причиной стали "непреодолимые разногласия".

18 июля башкирская группа Ay Yola представила клип на новую песню.