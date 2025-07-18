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Культура и шоу-бизнес

Прибывающая в Казахстан Дженнифер Лопес высказалась о замужестве

Дженнифер Лопес рассказала о новом замужестве, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 07:38 Фото: Facebook/jenniferlopez
16 июля во время выступления в испанском Бильбао американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала об отношении к замужеству, сообщает Zakon.kz.

Находящаяся в концертном турне по Европе певица призналась, что не собирается больше вступать в брак. Об этом пишет People.

На концерте во время тура Up All Night она обратила внимание на мужчину, который стоял с табличкой "Джей Ло, выходи за меня замуж".

"Думаю, я с этим покончила. Я пробовала несколько раз", – ответила певица.
"Никогда не говори "никогда", – отметили в комментариях фанаты певицы.


Лопес была замужем четыре раза. В начале 2025 года она официально развелась с актером Беном Аффлеком. В документах указано, что причиной стали "непреодолимые разногласия".

18 июля башкирская группа Ay Yola представила клип на новую песню.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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