Прибывающая в Казахстан Дженнифер Лопес высказалась о замужестве
Фото: Facebook/jenniferlopez
16 июля во время выступления в испанском Бильбао американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала об отношении к замужеству, сообщает Zakon.kz.
Находящаяся в концертном турне по Европе певица призналась, что не собирается больше вступать в брак. Об этом пишет People.
На концерте во время тура Up All Night она обратила внимание на мужчину, который стоял с табличкой "Джей Ло, выходи за меня замуж".
"Думаю, я с этим покончила. Я пробовала несколько раз", – ответила певица.
Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:— Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 16, 2025
"I think I’m done with that. I’ve tried that a few times" 😂 pic.twitter.com/zoQqxse0Tl
"Никогда не говори "никогда", – отметили в комментариях фанаты певицы.
Лопес была замужем четыре раза. В начале 2025 года она официально развелась с актером Беном Аффлеком. В документах указано, что причиной стали "непреодолимые разногласия".
18 июля башкирская группа Ay Yola представила клип на новую песню.
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