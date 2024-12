Самолет загорелся во время экстренной посадки в Канаде

По информации CBC News, во время посадки крыло самолета задело взлетно-посадочную полосу, что привело к возгоранию. На борту оперативно провели эвакуацию всех пассажиров и членов экипажа. Сообщений о пострадавших не поступало.

Аэропорт был временно закрыт, причины инцидента расследуются

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire



The airport is currently CLOSED.



This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn