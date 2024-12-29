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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Самолет загорелся во время экстренной посадки в Канаде

самолет, крушение, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 12:04 Фото: Х/nicksortor
Вечером, 28 декабря, самолет авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс AC 2259 под управлением PAL Airlines, совершил аварийную посадку в аэропорту Галифакса в Канаде, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC News, во время посадки крыло самолета задело взлетно-посадочную полосу, что привело к возгоранию. На борту оперативно провели эвакуацию всех пассажиров и членов экипажа. Сообщений о пострадавших не поступало.

Аэропорт был временно закрыт, причины инцидента расследуются

29 декабря 2024 года самолет компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным известно только о двух выживших.

В Министерстве иностранных дел РК заявили, что по данным властей Южной Кореи в самолете, который разбился в аэропорту Муан, казахстанцев не было.

Андрей Дюсупов
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