Самолет загорелся во время экстренной посадки в Канаде
По информации CBC News, во время посадки крыло самолета задело взлетно-посадочную полосу, что привело к возгоранию. На борту оперативно провели эвакуацию всех пассажиров и членов экипажа. Сообщений о пострадавших не поступало.
Аэропорт был временно закрыт, причины инцидента расследуются
🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire— Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024
The airport is currently CLOSED.
This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn
29 декабря 2024 года самолет компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным известно только о двух выживших.
В Министерстве иностранных дел РК заявили, что по данным властей Южной Кореи в самолете, который разбился в аэропорту Муан, казахстанцев не было.