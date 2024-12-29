В МИДе рассказали, были ли казахстанцы на борту самолета, который разбился в Южной Корее

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию с Boeing 737, который разбился 29 декабря 2024 года в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

"По предварительным данным, которые озвучили власти Южной Кореи, на борту самолета не было граждан Казахстана", – рассказал официальный председатель МИД Айбек Смадияров.

Ранее стало известно, что на борту самолета находился 181 человек. Предположительно, выжить удалось лишь пассажиру и члену экипажа, которые сидели в хвосте воздушного суда. Местные власти официально подтвердили смерть 62 человек, но предупредили, что, вероятнее всего, погибли все, кроме уже спасенных.

Boeing 737 компании Jeju Air летел из Бангкока и разбился при посадке в аэропорту Муан в 288 км к юго-западу от Сеула. Из-за неисправности шасси самолет пытался приземлиться на фюзеляж. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался.