#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Мир

Анастасия Волочкова рассказала, что заставило ее носить парики

балерина рассказала, почему стала носить парики, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 21:41 Фото: Instagram/volochkova_art
Российская артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, почему стала носить парики, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru она призналась, что просто не хочет делать укладку. Между тем, по ее словам, к парикам артистка еще не привыкла и даже кажется себе странной в новом образе. Также балерина уточнила, что не планирует экспериментировать со своими волосами из-за неудачного опыта.

"Дело в том, что, когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы. Вы не представляете, как долго я потом восстанавливала их!" – поделилась танцовщица.

Волочкова уточнила, что пока не планирует отращивать длинные волосы, так как они мешают во время репетиций.

Кроме того, балерина рассказала, что близкие считают ее образ без париков и косметики лучше, красивее и моложе. По этой причине она "не заморачивается" с макияжем.

Ранее сообщалось, что Волочкова вызвала восторг у фанатов своими новыми образами.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В Афганистане мужчинам запретили смотреть на женщин в окнах домов
Мир
22:17, Сегодня
В Афганистане мужчинам запретили смотреть на женщин в окнах домов
Легкомоторный самолет разбился в ОАЭ
Мир
21:08, Сегодня
Легкомоторный самолет разбился в ОАЭ
Алиев заявил о приостановке полетов из Азербайджана в 10 городов России
Мир
19:14, Сегодня
Алиев заявил о приостановке полетов из Азербайджана в 10 городов России
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: