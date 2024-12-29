Анастасия Волочкова рассказала, что заставило ее носить парики

Российская артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, почему стала носить парики, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru она призналась, что просто не хочет делать укладку. Между тем, по ее словам, к парикам артистка еще не привыкла и даже кажется себе странной в новом образе. Также балерина уточнила, что не планирует экспериментировать со своими волосами из-за неудачного опыта.

"Дело в том, что, когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы. Вы не представляете, как долго я потом восстанавливала их!" – поделилась танцовщица.

Волочкова уточнила, что пока не планирует отращивать длинные волосы, так как они мешают во время репетиций.

Кроме того, балерина рассказала, что близкие считают ее образ без париков и косметики лучше, красивее и моложе. По этой причине она "не заморачивается" с макияжем.

Ранее сообщалось, что Волочкова вызвала восторг у фанатов своими новыми образами.