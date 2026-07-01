"Как не стыдно?": Анастасия Волочкова заступилась за Аллу Пугачёву

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова встала на защиту 77-летней певицы Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

30 июня 2026 года Волочкова рассказала, что приняла участие в социальном благотворительном проекте "Все лучшее детям и взрослым".

Она пояснила, что концерт был для детей, больных онкологией, их родителей и докторов.

"Организатор собрал целую плеяду артистов, которые поддержали акцию своим участием. Алла Пугачёва тоже прислала свое видео обращение с поддержкой детям и этому концерту", – рассказывает Волочкова.

Однако, по словам балерины, благородный жест исполнительницы хита "Миллион роз" никто не оценил.

"Оказывается, нашлись недалекие умом и созиданием люди, которые осудили ее за это. Как не стыдно? Как правило, благие дела не придаются огласке, к сожалению. А дичь и тупость придаются. Со своей стороны я хочу выразить глубочайшую благодарность Алле Борисовне и всем, кто оказался небезучастным к этому проекту. Алла Борисовна – человек-легенда, на творчестве которой выросли поколения. И как можно осуждать эту великую женщину за поддержку детей?!" Анастасия Волочкова

В продолжении своего поста Волочкова призвала людей к доброте и уважению.

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