Гигантские волны обрушились на побережье Перу

С 28 декабря страну атакуют сильные морские волны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, трехметровая волна снесла рыболовные суда в Перу. В некоторых местах их высота достигла шести метров. Пострадали десятки лодок. Кроме лодок повреждены предприятия вблизи моря.

Wow, impressive waves at Cabo Blanco in Peru today....🌊👀pic.twitter.com/sTp1hazcBg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2024

Власти закрыли пляжи и прибрежные зоны отдыха, а также более 90 портов.

Угроза наводнения в регионе объявлена вплоть до 1 января 2025 года.

А на побережье Черного моря обнаружили повторный выброс мазута.