Туристов смыло гигантской волной на популярном острове
Фото: pexels
Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе на Канарских островах, сообщает Zakon.kz.
Соответствующие кадры публикует издание El Periodico.
Известно, что погибла 79-летняя женщина, еще 10 человек пострадали.
"Мощные волны высотой 4,5 метра также были в Санта-Крус-де-Тенерифе. Жертвами разгула стихии стали еще двое мужчин. До инцидентов власти Канарских островов выпустили предупреждение о штормовой погоде", – отмечается в сообщении.
Ранее мы писали о том, что туристов предупреждают о ядовитых жуках во Вьетнаме.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript