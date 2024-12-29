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Мир

Повторный выброс мазута обнаружили на побережье Черного моря

розлив мазута, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 00:52 Фото: скриншот видео
Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о том, что в районе пляжа "Динамо" в Анапе обнаружили повторный выброс мазута, сообщает Zakon.kz.

На месте работают представители Ленинградского муниципального округа.

"Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий. В планах на день – собрать нефтепродукты в прибрежной полосе и сделать чище в целом всю территорию ответственности муниципалитета", – утверждается в публикации в Telegram.

Отметим, что 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создали госкомпанию, которая будет ликвидировать разливы нефти.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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