Повторный выброс мазута обнаружили на побережье Черного моря

Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о том, что в районе пляжа "Динамо" в Анапе обнаружили повторный выброс мазута, сообщает Zakon.kz.

На месте работают представители Ленинградского муниципального округа.

"Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий. В планах на день – собрать нефтепродукты в прибрежной полосе и сделать чище в целом всю территорию ответственности муниципалитета", – утверждается в публикации в Telegram.

Отметим, что 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создали госкомпанию, которая будет ликвидировать разливы нефти.