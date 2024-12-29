Гигантские волны: в Перу до 1 января объявлена угроза наводнения
Фото: vifreepress
С 28 декабря страну атакуют сильные морские волны, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Sun, трехметровая волна снесла рыболовные суда в Перу. В некоторых местах высота волн достигла шести метров. Пострадали десятки лодок и предприятий, расположенных вблизи моря.
Wow, impressive waves at Cabo Blanco in Peru today....🌊👀pic.twitter.com/sTp1hazcBg— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2024
Власти закрыли пляжи и прибрежные зоны отдыха, а также более 90 портов.
🇵🇪🌊Cabo Blanco, no Peru, hoje. pic.twitter.com/VYw2SRlADN— ᗩᒪEᖇTᗩ ᗰᑌᑎᗪO 🌎 (@AlertaMundo_) December 28, 2024
Угроза наводнения в регионе объявлена вплоть до 1 января 2025 года.
А на побережье Черного моря обнаружили повторный выброс мазута.
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