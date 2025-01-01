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Мир

Реестр породистых собак пополнился еще одной овчаркой

Ирландская овчарка, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 08:12 Фото: theguardian
Английский клуб собаководства "Кеннел-клуб", который занимается регистрацией пород собак, признал исландскую овчарку породистой, сообщает Zakon.kz.

С 1 апреля 2025 года исландская овчарка будет отнесена к пастушьей группе в реестре импортных пород, пишет The Guardian. "Кеннел-клуб" описывает исландских овчарок как привлекательную породу шпицев, подчеркивая, что они очень умные и исключительно дружелюбные.

Клуб официально признает породу только после того, как сменится несколько поколений. Это позволяет выявить родословную с предсказуемыми характеристиками, такими как темперамент, здоровье, физические нагрузки и потребности в груминге.

"Они, конечно, могут быть бойкими и лаять, чтобы предупредить, потому что изначально их выводили как пастушьих собак, которые лаяли, чтобы удержать животных в стаде, общаться с хозяевами и защищать молодняк", – описала породу владелица исландской овчарки Венди Лейкер, входившая в группу, которая выступала за признание породы.

Оказалось, что эта древняя собака неоднократно упоминалась в книгах более 1000 лет назад. Так, во втором акте шекспировского "Генриха V" солдат Пистоль упоминает эту породу, говоря: "Тьфу, шавка, на тебя. Исландский пес паршивый!"

В США разработали препараты для продления жизни собак. Ожидается, что препарат увеличит продолжительность жизни домашних собак как минимум на один год.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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