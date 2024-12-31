В США разработали препараты для продления жизни собак
Об этом пишет The Guardian.
LOY-002 выпускается в виде таблеток со вкусом говядины, предназначенных для ежедневного приема. Препарат направлен на замедление и обращение вспять метаболических изменений, связанных со старением, в том числе на сдерживание возрастного повышения уровня инсулина.
Параллельно ученые из Вашингтонского университета изучают влияние рапамицина на здоровье животных. Рапамицин, широко применяемый в медицине как иммунодепрессант после операций по пересадке органов, уже показал способность увеличивать продолжительность жизни мышей и замедлять возрастные заболевания.
Хотя рапамицин не используется для продления жизни людей, геронтологи видят в нем перспективное средство для замедления старения. Исследователи полагают, что у собак препарат может увеличить продолжительность жизни на три года, однако завершение испытаний займет еще несколько лет.
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