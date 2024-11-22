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Уникальная бельгийская овчарка служит в казахстанской полиции

Собака, овчарка, полиция, понимает казахский язык, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 12:06 Фото: polisia
В Восточно-Казахстанской области стражам порядка помогает бельгийская овчарка, которая понимает команды на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Полиция 22 ноября показала видео, на котором собака с удовольствием исполняет озвучиваемые ей команды: "Отыр, жат, тұр" и другие. 

Пса зовут Логон.

"Четырехлапый страж порядка обладает необычным умением – выполнять команды, сказанные на казахском языке. От простых действий до сложных операций – собака реагирует быстро и четко, демонстрируя высокую степень подготовки", – рассказали в ДП ВКО.

Навыки Логона являются результатом кропотливой работы кинолога Омирзака Кисанова из ВКО, который вложил много усилий и времени в обучение своего подопечного.

Зимой 2024 года казахстанцев покорил еще один пес, джек-рассел-терьер по кличке Майло, понимающий казахский язык.

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Интересное Восточно-Казахстанская область 2024 год Собаки Полиция Казахский язык
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