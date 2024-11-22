Уникальная бельгийская овчарка служит в казахстанской полиции

В Восточно-Казахстанской области стражам порядка помогает бельгийская овчарка, которая понимает команды на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Полиция 22 ноября показала видео, на котором собака с удовольствием исполняет озвучиваемые ей команды: "Отыр, жат, тұр" и другие.

Пса зовут Логон.

"Четырехлапый страж порядка обладает необычным умением – выполнять команды, сказанные на казахском языке. От простых действий до сложных операций – собака реагирует быстро и четко, демонстрируя высокую степень подготовки", – рассказали в ДП ВКО.

Навыки Логона являются результатом кропотливой работы кинолога Омирзака Кисанова из ВКО, который вложил много усилий и времени в обучение своего подопечного.

Зимой 2024 года казахстанцев покорил еще один пес, джек-рассел-терьер по кличке Майло, понимающий казахский язык.