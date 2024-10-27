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Более 4 тысяч немцев покинули дома из-за бомбы Второй мировой войны

полиция, оцепление, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 09:31 Фото: pixabay
Около 4350 жителей были вынуждены эвакуироваться из своих домов в Эркеленце (административный округ Кельна) из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, которая не детонировала, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Der Spiegel, взрывоопасный предмет обнаружили во время реконструкции подземных коммуникаций. Вес бомбы составляет более тонны, она снабжена двумя детонаторами. Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств обследовали снаряд. Из-за опасности было решено приостановить движение транспорта в центре города.

Согласно информации от местных органов, жители в радиусе 400 метров обязаны были эвакуироваться в безопасные зоны.

"Второй детонатор бомбы сильно поврежден и не может быть обезврежен. По этой причине бомба будет вывезена из центра города и взорвана контролируемым образом на оцепленной территории", – заявили представители муниципалитета.

Ранее бомба времен Второй мировой войны сдетонировала в японском аэропорту Миядзаки. Это привело к остановке 80 рейсов. Обошлось без пострадавших.

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