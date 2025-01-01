Двадцать человек упали с лодки и таинственно исчезли в море у берегов Ливии

Двадцать человек пропали без вести после падения в море с накренившейся лодки недалеко от побережья Ливии. Вода стала затапливать судно из-за разыгравшегося шторма, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, семь выживших, которые достигли итальянского острова Лампедуза, рассказали, что шестиметровая лодка с 27 пассажирами накренилась от воды.

Несмотря на волны, семь человек сумели продолжить путешествие на шатком судне, прежде чем их обнаружил патрульный катер итальянской полиции недалеко от южного острова Лампедуза.

По показаниям шести взрослых выживших, среди которых два человека из Сирии, два из Египта и два из Судана, сообщили, что среди упавших за борт, было пять женщин и трое детей.

Седьмым выжившим стал восьмилетний мальчик из Сирии. Всех доставили в Порто-Эмпедокле на Сицилии. Сейчас итальянские власти прекратили поиски пропавших и сообщили об инциденте своим ливийским и мальтийским коллегам.

Ранее сообщалось, что плывшие в Великобританию мигранты погибли в Ла-Манше 29 декабря.