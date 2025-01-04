У берегов Каспийского моря ученые обнаружили затонувшее торговое судно

Группа ученых из Италии и Ирана обнаружила у побережья Каспийского моря 28-метровый трехмачтовый корабль, который был построен между 1762 и 1808 годом. Изучить затонувшее судно удалось благодаря падению уровня моря, сообщает Zakon.kz.

Ученые насчитали 43 слоя песчаных отложений, которые скрывали судно. Уникальные технологии помогли изучить древесину, сохранившуюся в условиях высокой влажности, и выяснить ее происхождение, пишет турецкое издание Yeni Şafak.

"Радиоуглеродный анализ показал, что корабль построен между 1762 и 1808 годом. Древесина корпуса, состоявшая из сосны и лиственницы, вероятно, происходила из Волго-Каспийского региона", — говорится в источнике.

Археологи предполагают, что судно, скорее всего, входило в состав торгового флота Российской империи. Среди груза обнаружены корзины с гречихой, что подтверждает ее популярность как торгового товара в регионе.

Ранее сообщалось, что в глубинах Балтийского моря дайверы нашли останки затонувшего корабля XIX века, набитые ящиками с нераспечатанным шампанским.