Самолет рухнул на коммерческий склад в Калифорнии

Небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии, сообщает Zakon.kz.

По оперативной информации очевидцев, инцидент произошел неподалеку от аэропорта города Фуллертон.

BREAKING 💥



An airplane has crashed into a furniture manufacturer in Fullerton, California.



The airplane also appears to have straight up vanished into a very tiny hole.



Pentagon pic.twitter.com/imAB8dH4eW — 🥖🎪 (@503i7) January 2, 2025

После крушения самолета начался пожар. Из здания началась эвакуация людей.

🚨#BREAKING: Evacuations are underway with a massive response after a plane crashed into an office building or warehouse with reports of casualties

⁰📌#Fullerton l #California



A massive response is currently underway in Fullerton, California, where evacuations are in progress… pic.twitter.com/9j6N7W4mkh — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025

Пожарные и спасатели оперативно прибыли на место.

Фото: maps

Один человек погиб, 15 пострадали.

#BREAKING: 1 killed, 15 injured after small plane crashes through roof of building near Fullerton Airport https://t.co/EaUDffPOzs pic.twitter.com/BQ91vVlS4a — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 3, 2025

Число жертв выросло до двух, пострадали 18 человек.

Накануне в России самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу при посадке.