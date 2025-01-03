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Мир

В Турции возникли проблемы со снятием денег из банкоматов

лиры, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 11:12 Фото: pixabay
Проблема при снятии денег из-за нехватки купюр номиналом в 10, 20, 50 и 100 турецких лир возникла в Турции, также в банкоматах быстро заканчиваются деньги из-за увеличения суточного лимита, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Milliyet, турецкие банки намерены увеличить лимит на снятие наличных денег в банкоматах после запросов, в том числе от туроператоров.

Сообщения по этой теме появились в социальных сетях в канун Нового года. По данным туроператоров, опрошенных РИА Новости, туристы зачастую сами заинтересованы в том, чтобы оплачивать услуги наличными, так как торговцы при таком варианте оплаты идут на скидки. Турецкая газета Sözcü при этом сообщает, что ряд банков уже увеличили лимит на снятие наличных до 20 тысяч турецких лир (565 долларов), причиной является временная приостановка Центральным банком печатания банкнот.

"Проблема снятия денег в банкоматах растет с каждым днем. Потому что в банкоматах время от времени нет купюр в 10, 20, 50 и даже 100 лир. Когда вы хотите внести деньги на депозит, банкоматы также не принимают мелкие купюры. Увеличение дневного лимита на снятие денег также приводит к тому, что деньги в банкоматах заканчиваются в короткие сроки", – пишет издание.

Газета уточняет, что до Нового года лимит общей суммы, снимаемой ежедневно в банкоматах, составлял от 5 до 10 тысяч лир.

Ранее стало известно, что турецкие СМИ предрекают возможные перестановки в Кабинете министров страны до конца февраля 2025 года, при этом они не затронут пять ключевых министров.

Андрей Дюсупов
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