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События

В работе ЦОНов по Казахстану возникли проблемы: названа причина

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 17:12 Фото: gov4c.kz
В понедельник, 14 апреля, в работе Центров обслуживания населения по стране возникли проблемы с полноценным предоставлением услуг, сообщает Zakon.kz.

С жалобой по этому поводу в редакцию обратился читатель.

"Сегодня весь день не работает ни один ЦОН по всему Казахстану... Люди приезжают из других городов, часами ожидают, а им даже не сообщают о том, что ЦОН не работает ни в одном из городов. На сайте нет новостей..." – пишет автор обращения.

Ситуацию прокомментировали пока только в Министерстве труда и соцзащиты населения.

"Сегодня в центре обработки данных АО "НИТ", где размещены серверы Министерства труда и социальной защиты населения РК, возникли проблемы с обеспечением бесперебойных источников питания. В результате отключились кондиционеры, что привело к нарушению работы информационных систем и временному приостановлению оказания некоторых государственных услуг. В настоящее время АО "НИТ" ведутся работы по восстановлению бесперебойных источников питания, после чего будет восстановлена работа наших серверов. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим граждан за терпение и понимание", – говорится в сообщении.

Мы также обратились в другие профильные ведомства за разъяснениями.

1 апреля 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал о планах к концу года снизить нагрузку на ЦОНы на 50% и перенести ряд услуг в онлайн-формат.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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