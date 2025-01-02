Перестановки в Кабмине Турции не затронут ключевых министров

Турецкие СМИ предрекают возможные перестановки в Кабинете министров страны до конца февраля, при этом они не затронут пять ключевых министров, сообщает Zakon.kz.

Это информация газеты Türkiye, которая ссылается на источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Тайип Эрдоган.

"Пять-шесть министров могут лишиться постов по решению президента. При этом свои должности сохранят вице-президент Джевдет Йылмаз, глава Минфина Мехмет Шимшек, министры иностранных дел и национальной обороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер, а также министр экологии и градостроительства Мурат Курум", – пишет издание.

Изменения, проводимые в рамках реформ в ПСР после выборов в местные органы власти в марте 2024 года, на которых победу одержала оппозиция, коснутся и руководства партии, и муниципалитетов, которые она представляет. Завершить обновление кадров планируется до съезда ПСР, проведение которого намечено на конец февраля, отмечает газета.

Нынешний Кабинет министров Турции был сформирован в июне 2023 года после состоявшихся в мае того же года президентских и парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что Турция получит миллиард евро для поддержки усилий по приему сирийских беженцев. Об этом 17 декабря 2024 года заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.