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Мир

Перестановки в Кабмине Турции не затронут ключевых министров

Турция, флаг Турции, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 13:39 Фото: pixabay
Турецкие СМИ предрекают возможные перестановки в Кабинете министров страны до конца февраля, при этом они не затронут пять ключевых министров, сообщает Zakon.kz.

Это информация газеты Türkiye, которая ссылается на источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Тайип Эрдоган.

"Пять-шесть министров могут лишиться постов по решению президента. При этом свои должности сохранят вице-президент Джевдет Йылмаз, глава Минфина Мехмет Шимшек, министры иностранных дел и национальной обороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер, а также министр экологии и градостроительства Мурат Курум", – пишет издание.

Изменения, проводимые в рамках реформ в ПСР после выборов в местные органы власти в марте 2024 года, на которых победу одержала оппозиция, коснутся и руководства партии, и муниципалитетов, которые она представляет. Завершить обновление кадров планируется до съезда ПСР, проведение которого намечено на конец февраля, отмечает газета.

Нынешний Кабинет министров Турции был сформирован в июне 2023 года после состоявшихся в мае того же года президентских и парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что Турция получит миллиард евро для поддержки усилий по приему сирийских беженцев. Об этом 17 декабря 2024 года заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Андрей Дюсупов
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