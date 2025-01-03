Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире

После пандемии Covid-19 китайские автопроизводители быстро расширили свое присутствие в разных частях света, сообщает Zakon.kz.

По информации Visual Capitalist, Китай нарастил поставки машин в Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку (автомобили таких марок, как BYD и Chery, зачастую дешевле, чем авто их конкурентов).

Между тем экспорт немецких авто резко сократился в конце 2010-х и до сих пор не восстановился до прежнего уровня.

Китайские автомобилестроительные компании в 2024 году продали более 4,7 миллиона автомобилей. На втором месте – Япония с 4,1 миллиона транспортных средств, а замыкает тройку лидеров Германия с 3,1 млн автомобилей.

Ранее 30 декабря Всемирная организация здравоохранения обратилась к Китаю с просьбой открыть доступ к данным о происхождении COVID-19 спустя пять лет после начала пандемии.