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Мир

Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Покупка машины, автомобиль, оформление машины, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 04:25 Фото: freepik
После пандемии Covid-19 китайские автопроизводители быстро расширили свое присутствие в разных частях света, сообщает Zakon.kz.

По информации Visual Capitalist, Китай нарастил поставки машин в Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку (автомобили таких марок, как BYD и Chery, зачастую дешевле, чем авто их конкурентов).

Между тем экспорт немецких авто резко сократился в конце 2010-х и до сих пор не восстановился до прежнего уровня.

Китайские автомобилестроительные компании в 2024 году продали более 4,7 миллиона автомобилей. На втором месте – Япония с 4,1 миллиона транспортных средств, а замыкает тройку лидеров Германия с 3,1 млн автомобилей.

Ранее 30 декабря Всемирная организация здравоохранения обратилась к Китаю с просьбой открыть доступ к данным о происхождении COVID-19 спустя пять лет после начала пандемии.

Аксинья Титова
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