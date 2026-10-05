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Мир

Китай ужесточает требования к экспорту автомобилей: что изменится с 2027 года

Машина, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 04:22 Фото: pexels
Китайские автопроизводители при оформлении экспортных лицензий на 2027 год должны будут подтвердить наличие зарубежных сервисных центров, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие требования содержатся в сообщении Министерства коммерции КНР от 29 сентября 2026 года. Согласно документу, автопроизводители должны предоставить подтверждения сотрудничества с зарубежными пунктами обслуживания автомобилей, документы об их квалификации, а также сведения о возможностях ремонта автомобилей и ключевых компонентов.

Производителям также необходимо представить фотографии сервисных центров, перечень оборудования, документы о квалификации сотрудников, сведения о внутреннем обучении персонала и поставках запасных частей.

Кроме того, компании должны подтвердить готовность обеспечивать техническую и сервисную поддержку автомобилей за рубежом, а также помогать решать вопросы качества и послепродажного обслуживания. Сообщается, что эти меры направлены на борьбу с "серым вывозом" автомобилей из Китая.

Отмечается, что новые требования относятся к заявкам на получение лицензий на 2027 год. Электронная система подачи заявок на экспорт открылась 30 сентября 2026 года, а местные органы коммерции должны завершить первичную проверку документов до 28 октября 2026 года, чтобы определить, какие производители смогут продавать машины за пределами страны.

При этом в Китае рухнули продажи автомобилей. С начала года продажи снизились более чем на пятую часть на фоне затяжного кризиса на рынке недвижимости, который давит на крупные потребительские расходы.

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Камила Салкымбаева
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