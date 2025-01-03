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Мир

Скорбящая касатка показала исследователям тело второго мертвого детеныша

Скорбящая касатка показала исследователям тело второго мертвого детеныша , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 04:59 Фото: Центр исследований китов
Скорбящая касатка, проплывшая более 1600 км, толкая на себе тело своего мертвого новорожденного, потеряла еще одного детеныша и снова несет его тело. Исследователи говорят, что это "ужасная" потеря для больной популяции, сообщает Zakon.kz.

Центр по исследованию китов, базирующийся в штате Вашингтон, сообщил, что касатка, известная как Талекуа, или J35, была замечена в районе залива Пьюджет-Саунд (США) вместе со своим погибшим детенышем.

Талекуа является представителем находящейся под угрозой исчезновения южной популяции касаток.

Скорбящая касатка показала исследователям тело второго мертвого детеныша, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 04:59

Фото: Центр исследований китов

Она попала в заголовки газет еще в 2018 году. Тогда она 17 дней носила тело своего детеныша по морю Салиш. Теперь она потеряла двух своих задокументированных детенышей, оба из которых были самками. Ее первый детеныш родился 14 лет назад и все еще жив. Третий родился в 2020 году и также здоров.

Исследователи изначально были настроены оптимистично по поводу нового китенка Талекуа, известного как J61, но вскоре заподозрили, что у новорожденного проблемы со здоровьем.

Эксперты утверждают, что состояние находящихся под угрозой исчезновения южных касаток отражает кризис экосистемы.

Ранее появилась информация, что реестр породистых собак пополнился еще одной овчаркой.

Аксинья Титова
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