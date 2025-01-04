Японские префектуры сказочно запорошило снегом

3 января на севере Японии прошел сильный снегопад, особенно пострадали префектуры Хоккайдо, Аомори, Ямагата и Ниигата. За день на их территории выпало до 30 см осадков, сообщает Zakon.kz.

Снегопад стал результатом сильных ливней, вызванных холодной воздушной массой, движущейся с северо-запада через теплые воды Японского моря.

Это привело к потеплению нижних слоев атмосферы и к повышенной влажности. Ее подъему поспособствовала также горная местность на севере Японии.

В ближайшие дни ожидается еще один такой же снегопад. Ожидается, что наибольшее количество осадков выпадет в южных районах префектуры Ниигата.

Ранее сообщалось, что более 100 пассажиров застряли в поезде без отопления в Норвегии.