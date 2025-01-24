Сколько снега вывезли из Алматы за сутки

Фото: акимат Алматы

После прошедшего снегопада 22-23 января, в результате которого в городе Алматы выпало 18 см снега, коммунальные службы организовали масштабные работы по вывозу и уборке снега, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления развития коммунальной инфраструктуры, ночью вывозили снег в 161 самосвале. С начала снегопада вывезено 24 тысячи м³ снега. "Для обеспечения безопасного движения и расчистки маршрутов было задействовано 442 единицы специальной техники, включая 175 привлеченных машин. Работы выполняли 1280 дорожных рабочих, из которых 257 были привлечены дополнительно. Также проводятся работы по механизированной уборке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта и надземных переходов", – рассказали в управлении. Днем 24 января планируется задействовать 448 единиц спецтехники и 1192 дорожных рабочих. По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 24 января ожидается переменная облачность без осадков, дневная температура воздуха составит -10…-12°С. Отметим, что на 24 января синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану.

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