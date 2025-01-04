В Колумбии автобус сорвался в пропасть: среди погибших есть ребенок

По сообщениям местных властей, в результате падения автобуса с обрыва погибло не менее 13 человек и от различных травм пострадало 18 пассажиров. Власти Колумбии подтвердили, что среди погибших 12-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Маршрутный автобус с 42 пассажирами направлялся из города Кали в населенный пункт Ипиалес, расположенный на границе с Эквадором, пишет издание El Tiempo.

Очевидцы рассказали, что некоторым раненым удалось выбраться на дорогу. Они с трудом дождались прибытия машин скорой помощи. Пострадавшие отметили, что автобус был похож на смятую консервную банку.

"Видимо, водитель не справился с управлением, и автобус сорвался с дороги", – сообщила министр транспорта страны Мария Констанца Гарсия в соцсети Х.

Заместитель директора отдела транзита и транспорта Национальной полиции Хайме Риос заявил, что среди пострадавших есть 12-летняя девочка. По предварительным данным, транспортное средство было неисправно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию.

