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Мир

Автобус сорвался в пропасть на Шри-Ланке: погибли 16 человек

авария, ДТП, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 12:41 Фото: Х/NewsWireLK
Не менее 16 человек погибли и 35 пострадали во время аварии с участием пассажирского автобуса на Шри-Ланке, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mirror, инцидент случился сегодня, 11 мая.

"Автобус, следовавший из Катарагамы, съехал с дороги и упал в пропасть на главной дороге Нувара-Элия – Гампола. Некоторые люди оказались зажаты в автобусе, который при падении перевернулся", – сообщили журналистами в полиции.

Личности погибших пока не установлены. Около 25 пострадавших госпитализированы в больницы Нувара-Элия и Котмале.

По данным полиции, попавший в аварию автобус принадлежит транспортному управлению Шри-Ланки и следовал из Катарагамы в Курунегалу.

Ранее десятки человек получили ранения во время столкновения двух автобусов в Стамбуле.

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Андрей Дюсупов
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