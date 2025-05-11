Автобус сорвался в пропасть на Шри-Ланке: погибли 16 человек

Фото: Х/NewsWireLK

Не менее 16 человек погибли и 35 пострадали во время аварии с участием пассажирского автобуса на Шри-Ланке, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mirror, инцидент случился сегодня, 11 мая. "Автобус, следовавший из Катарагамы, съехал с дороги и упал в пропасть на главной дороге Нувара-Элия – Гампола. Некоторые люди оказались зажаты в автобусе, который при падении перевернулся", – сообщили журналистами в полиции. Личности погибших пока не установлены. Около 25 пострадавших госпитализированы в больницы Нувара-Элия и Котмале. Update: 11 Dead, 34 Injured in Ramboda Bus Tragedy



D: https://t.co/7nHrM23vmy pic.twitter.com/2Wx7U0855Q — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) May 11, 2025 По данным полиции, попавший в аварию автобус принадлежит транспортному управлению Шри-Ланки и следовал из Катарагамы в Курунегалу. Ранее десятки человек получили ранения во время столкновения двух автобусов в Стамбуле.

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