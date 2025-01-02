В Таиланде автобус с туристами попал в серьезную аварию
Фото: X(Twitter)/@Journalistcnyt
Автобус с туристами попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на въезде в Паттайю, сообщает Zakon.kz.
Как пишут иностранные СМИ, автомобиль буквально протаранил автобус с 37 пассажирами и отлетел в бетонное ограждение.
По предварительной оценке, 27 человек получили различные травмы. Также сообщается, что среди пострадавших есть российские туристы.
Редакция Zakon.kz запросила информацию у МИД РК о том, находились ли в автобусе казахстанцы.
#BreakingNews #Russian— Journalist_cuneyt (@Journalistcnyt) January 2, 2025
Tayland'da Rus turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı
İlk verilere göre aralarında Rus turistler ve otobüs şoförünün de bulunduğu 27 kişi yaralandı. Kurbanlar yerel bir hastaneye götürüldü. pic.twitter.com/8RE76KGscg
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате ДТП в Таиланде. Однако данная авария произошла в провинции Сураттхани.
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