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Мир

Испания прекратила выдавать "золотые визы" иностранцам

С 3 апреля Испания прекратила выдавать &quot;золотые визы&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 07:07 Фото: pixabay
С 3 апреля 2025 года Испания прекратила выдавать так называемые "золотые визы", сообщает Zakon.kz.

Программа действовала с 2013 года, пишет издание Schengen. "Золотые визы" – виды на жительство в стране можно было получить в следующих случаях:

  • вложение одного млн евро в акции испанских компаний;
  • вложение двух млн евро в государственные ценные бумаги;
  • приобретение недвижимости, стоимостью более 500 тыс. евро.

Однако самым популярным способом оставались инвестиции в недвижимость.

Как пояснила министр жилищного строительства и городского развития Испании Исабель Родригес, отмена выдачи "золотых виз" должна помочь испанцам, которые сейчас не могут приобрести жилье из-за высоких цен и дефицита предложений в определенных местах страны.

В США напротив запустили "золотую карту" для богатых мигрантов. Ее стоимость Трамп оценил в пять млн долларов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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