Испания прекратила выдавать "золотые визы" иностранцам
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С 3 апреля 2025 года Испания прекратила выдавать так называемые "золотые визы", сообщает Zakon.kz.
Программа действовала с 2013 года, пишет издание Schengen. "Золотые визы" – виды на жительство в стране можно было получить в следующих случаях:
- вложение одного млн евро в акции испанских компаний;
- вложение двух млн евро в государственные ценные бумаги;
- приобретение недвижимости, стоимостью более 500 тыс. евро.
Однако самым популярным способом оставались инвестиции в недвижимость.
Как пояснила министр жилищного строительства и городского развития Испании Исабель Родригес, отмена выдачи "золотых виз" должна помочь испанцам, которые сейчас не могут приобрести жилье из-за высоких цен и дефицита предложений в определенных местах страны.
В США напротив запустили "золотую карту" для богатых мигрантов. Ее стоимость Трамп оценил в пять млн долларов.
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