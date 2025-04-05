Испания прекратила выдавать "золотые визы" иностранцам

С 3 апреля 2025 года Испания прекратила выдавать так называемые "золотые визы", сообщает Zakon.kz.

Программа действовала с 2013 года, пишет издание Schengen. "Золотые визы" – виды на жительство в стране можно было получить в следующих случаях:

вложение одного млн евро в акции испанских компаний;

вложение двух млн евро в государственные ценные бумаги;

приобретение недвижимости, стоимостью более 500 тыс. евро.

Однако самым популярным способом оставались инвестиции в недвижимость.

Как пояснила министр жилищного строительства и городского развития Испании Исабель Родригес, отмена выдачи "золотых виз" должна помочь испанцам, которые сейчас не могут приобрести жилье из-за высоких цен и дефицита предложений в определенных местах страны.

В США напротив запустили "золотую карту" для богатых мигрантов. Ее стоимость Трамп оценил в пять млн долларов.