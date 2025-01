Упавшая в Кении часть ракеты-носителя напугала местных жителей

Как пишет The New York Times, металлическое кольцо диаметром около трех метров и массой почти 500 кг упало с неба в округе Макуэни, расположенном к юго-востоку от столицы страны Найроби.

Тем не менее инцидент вызвал беспокойство среди жителей.

Кенийское космическое агентство подтвердило, что найденный объект является разделительным кольцом ракеты. Там добавили, что такие обломки – это результат многолетних космических запусков, однако обычно они сгорают в атмосфере или попадают в океан.

Space debris falls on Kenyan village



Space debris fell on the Kenyan village of Mukuku in the first days of the new year. It turned out to be a red-hot ring 2.5 meters in diameter and weighing about 500 kilograms.



When the object cooled, the Kenyan Space Agency studied it and… pic.twitter.com/jtvdy2e6lZ