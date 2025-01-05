Житель Индии установил мировой рекорд, остановив языком 57 вентиляторов за минуту
Фото: Instagram/kranthidrillman
Кранти Кумар Паникера, который более известен в Индии под именем "человек-дрель", попал в Книгу рекордов Гиннесса с оригинальным достижением. Мужчина знаком аудитории своими бесстрашными и зачастую странными трюками, сообщает Zakon.kz.
"Достижением" поделились представители Книги рекордов Гиннесса на странице в Instagram.
Комментаторы со всего мира высказывают негативную реакцию на происходящее, отмечая с сожалением следующее: "Достижения, которые мы заслужили к началу года".
- Теперь ему надо на промышленные переходить.
- Носом ему проще было бы по-моему ...
- Это из серии, когда коту делать нечего ...
- Книга рекордов дурости?!
- Деньги творят чудеса.
- Дурость заразна.
- Как у него еще гриву-то не затянуло.
- Как скучно я живу.
- Язык – терминатор.
- Это действительно, что интересует народ? Ну и ну, дожили. Деградация на лицо, – пишут пользователи Сети.
😲⚡ Unbelievable but true!— Mint (@livemint) January 3, 2025
Kranthi Kumar Panikera from Telangana set a #GuinnessWorldRecord by stopping 57 electric fans with his tongue in just 1 minute! 🏆
His daring feat has over 14.7M views, leaving everyone amazed!
Read more: https://t.co/rSs91PdbCM#WorldRecord… pic.twitter.com/hENjqxvwTD
В конце 2024 года сообщалось о другом жителе Индии. 35-летний Ананд Ядав из штата Чхаттисгарх по совету целителя проглотил живого цыпленка, чтобы вылечить бесплодие. К сожалению, мужчина не выжил.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript