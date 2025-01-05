Житель Индии установил мировой рекорд, остановив языком 57 вентиляторов за минуту

Кранти Кумар Паникера, который более известен в Индии под именем "человек-дрель", попал в Книгу рекордов Гиннесса с оригинальным достижением. Мужчина знаком аудитории своими бесстрашными и зачастую странными трюками, сообщает Zakon.kz.

"Достижением" поделились представители Книги рекордов Гиннесса на странице в Instagram.

Комментаторы со всего мира высказывают негативную реакцию на происходящее, отмечая с сожалением следующее: "Достижения, которые мы заслужили к началу года".

Теперь ему надо на промышленные переходить.

Носом ему проще было бы по-моему ...

Это из серии, когда коту делать нечего ...

Книга рекордов дурости?!

Деньги творят чудеса.

Дурость заразна.

Как у него еще гриву-то не затянуло.

Как скучно я живу.

Язык – терминатор.

Это действительно, что интересует народ? Ну и ну, дожили. Деградация на лицо, – пишут пользователи Сети.

😲⚡ Unbelievable but true!



Kranthi Kumar Panikera from Telangana set a #GuinnessWorldRecord by stopping 57 electric fans with his tongue in just 1 minute! 🏆



His daring feat has over 14.7M views, leaving everyone amazed!



Read more: https://t.co/rSs91PdbCM#WorldRecord… pic.twitter.com/hENjqxvwTD — Mint (@livemint) January 3, 2025

В конце 2024 года сообщалось о другом жителе Индии. 35-летний Ананд Ядав из штата Чхаттисгарх по совету целителя проглотил живого цыпленка, чтобы вылечить бесплодие. К сожалению, мужчина не выжил.