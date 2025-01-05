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Мир

Житель Индии установил мировой рекорд, остановив языком 57 вентиляторов за минуту

Житель Индии установил мировой рекорд, остановив языком 57 вентиляторов за минуту, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 16:30 Фото: Instagram/kranthidrillman
Кранти Кумар Паникера, который более известен в Индии под именем "человек-дрель", попал в Книгу рекордов Гиннесса с оригинальным достижением. Мужчина знаком аудитории своими бесстрашными и зачастую странными трюками, сообщает Zakon.kz.

"Достижением" поделились представители Книги рекордов Гиннесса на странице в Instagram.

Комментаторы со всего мира высказывают негативную реакцию на происходящее, отмечая с сожалением следующее: "Достижения, которые мы заслужили к началу года".

  • Теперь ему надо на промышленные переходить.
  • Носом ему проще было бы по-моему ...
  • Это из серии, когда коту делать нечего ...
  • Книга рекордов дурости?!
  • Деньги творят чудеса.
  • Дурость заразна.
  • Как у него еще гриву-то не затянуло.
  • Как скучно я живу.
  • Язык – терминатор.
  • Это действительно, что интересует народ? Ну и ну, дожили. Деградация на лицо, – пишут пользователи Сети.

В конце 2024 года сообщалось о другом жителе Индии. 35-летний Ананд Ядав из штата Чхаттисгарх по совету целителя проглотил живого цыпленка, чтобы вылечить бесплодие. К сожалению, мужчина не выжил.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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