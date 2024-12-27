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Мир

Мужчина ради исцеления от бесплодия пошел на дикий ритуал и погиб

Мужчина ради исцеления от бесплодия пошел на дикий ритуал и погиб, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 01:18 Фото: pixabay
35-летний Ананд Ядав из индийского штата Чхаттисгарх по совету целителя проглотил живого цыпленка, чтобы вылечить бесплодие, и не выжил, сообщает Zakon.kz.

По данным издания SCMP, семья много лет не могла зачать ребенка, потому обратилась к целителю. Супруг так сильно хотел излечиться, что решился пойти на такой шаг. После ритуала мужчина принял душ, почувствовал головокружение и упал в обморок у себя дома. Его быстро доставили в больницу, но было уже поздно.

Как выяснили медики, цыпленок длиной 20 см застрял в горле пострадавшего. Врач, проводивший вскрытие, предположил, что птенец заблокировал дыхательные пути и пищевой тракт пациента, что привело к удушью.

"Я впервые столкнулся с подобным случаем за свою карьеру, проведя более 15 тысяч вскрытий. Находка потрясла нас всех", – заметил доктор, добавив, что некоторое время после освобождения птица еще была жива.

Дело расследует полиция, а семья Ядава произошедшее не комментировала.

Ранее сообщалось, как живет львенок, которого пытались продать на базаре в Шымкенте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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