Тысячи британцев остались без электричества из-за сильного снегопада

По данным телеканала Sky News, из-за сложных метеоусловий опасная ситуация возникла на нескольких автотрассах, а также на железнодорожных линиях Соединенного Королевства.

Как уточняется, несколько населенных пунктов в Англии и Уэльсе оказались обесточенными. Национальная энергокомпания проводит восстановительные работы.

Согласно данным метеорологов, неблагоприятная погода продлится как минимум еще несколько дней.

Ongoing ! Bristol International Airport (BRS) in West England has suspended flights due to heavy snowfall, Many parts of the UK and Ireland will have snow and rain this evening and overnight.



While Seventeen flights have been diverted so far, 10 flights have been canceled.



Up…