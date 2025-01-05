#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.11
542.31
4.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.11
542.31
4.76
Мир

Тысячи британцев остались без электричества из-за сильного снегопада

аэропорты Британии не принимают самолеты из-за снегопада и ледяного дождя, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 00:36 Фото: X(Twitter)/@fl360aero
Аэропорты Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Бристоля не принимают самолеты из-за снегопада и ледяного дождя. Кроме того, тысячи британцев остались без электричества, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Sky News, из-за сложных метеоусловий опасная ситуация возникла на нескольких автотрассах, а также на железнодорожных линиях Соединенного Королевства.

Как уточняется, несколько населенных пунктов в Англии и Уэльсе оказались обесточенными. Национальная энергокомпания проводит восстановительные работы.

Согласно данным метеорологов, неблагоприятная погода продлится как минимум еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Астане и 16 областях РК на понедельник объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Несколько человек погибли во время атаки на бар в Мексике
Мир
01:22, 06 января 2025
Несколько человек погибли во время атаки на бар в Мексике
На 400% планируют поднять зарплаты госслужащим в Сирии
Мир
00:48, 06 января 2025
На 400% планируют поднять зарплаты госслужащим в Сирии
Обширные пятна мазута и нефтяные пленки обнаружили у берегов Анапы
Мир
23:47, 05 января 2025
Обширные пятна мазута и нефтяные пленки обнаружили у берегов Анапы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: