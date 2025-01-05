В Астане и 16 областях РК на понедельник объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 6 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидается гололед. Ночью и утром туман.



Днем на севере, востоке, юге Улытауской области ожидается гололед. На востоке, юге области туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, днем на западе, севере области гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, востоке Атырауской области ожидается туман. Днем на востоке области гололед.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидается гололед.

Ночью в Костанайской области ожидается метель, днем на востоке, юге области низовая метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области временами туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается низовая метель, днем на юге, востоке, в центре области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман.

На севере, в горных районах Жетысуской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем в Мангистауской области ожидается гололед. На севере, в центре области ожидается туман. В Актау днем ожидается гололед.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью 15-20, на западе области порывы 23 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

На востоке, юге Абайской области ожидается туман. Днем в центре области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Гололед. На севере, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

Ранее синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Казахстана в предстоящий понедельник.