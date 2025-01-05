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Мир

На 400% планируют поднять зарплаты госслужащим в Сирии

на 400% планируют поднять зарплаты госслужащим в Сирии, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 00:48 Фото: wikipedia.org
Глава сирийского Минфина Мохаммед Абазид заявил о том, что временное правительство Сирии с февраля планирует повысить зарплаты "многим сотрудникам государственного сектора" на 400%, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Arab news, такое решение было принято в рамках мер по стабилизации экономики после 13 лет конфликта и санкций. 

По славам политика, зарплаты сотрудников госсектора Сирии при президентстве Башара Асада составляли порядка 25 долларов в месяц, что отправляло их за черту бедности, как и большинство населения страны.

Согласно данным портала, повышение зарплат обойдется бюджету Сирии в 125 млн долларов (или 1,65 трлн сирийских фунтов). Источником денег станут региональная помощь, новые инвестиции, попытки разморозить государственные активы за границей (их совокупный объем составляет до 400 млн долларов), а также прибыль от ресурсов, остающихся под контролем Дамаска. Всего в Сирии до 1,3 млн чиновников, повышение зарплат коснется имеющих необходимый уровень образования, опыта и навыков.

Кроме того, временное правительство Сирии рассматривает возможность освобождения налогоплательщиков от штрафов и пеней.

"К концу этого года мы рассчитываем иметь хорошо продуманную налоговую систему, учитывающую интересы всех налогоплательщиков", – рассказал Абазид.

Ранее глава переходного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир призвал разморозить зарубежные активы страны и снять санкции с республики из-за сложной экономической ситуации.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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