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Мир

Зарплату более 400 тысяч долларов предлагают врачу в отдаленном городе Австралии

В Австралии ищут доктора за 400 тысяч долларов в месяц, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 04:14 Фото: pixabay
В Австралии врачу небольшого города предлагают зарплату более 400 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, о поиске врача с такой зарплатой объявил город Джулия Крик. Это связано с тем, что единственный медик населенного пункта с 500 жителями скоро уйдет со своей должности.

Город находится в 17 часах езды от столицы штата Квинсленд Брисбена, а дорога до ближайшего крупного города, Таунсвилла, займет семь часов. Также потенциальному кандидату также придется смириться с палящей жарой и тропическими насекомыми.



С учетом расположения городка, врачу там предлагают:

  • зарплату до 680 тыс. австралийских долларов. Это около 428 тыс. долларов США;
  • бесплатное жилье;
  • автомобиль.
"Мой преемник обретет спокойный ритм жизни и возможность освоить навыки, которые раньше никогда ему не требовались", – говорит нынешний врач города Адам Лоувс .

Медик работал в городе с 2022 года, получая зарплату на 100 тыс. меньше, заявленной сейчас. также стало известно, что до его приезда в город там не было врача 15 лет.

Также в Австралии с 4 по 15 июня пройдет конкурс, участники которого соревнуются в расслаблении.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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