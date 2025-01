Вагон поезда рухнул вместе с мостом в американскую реку

Поезд из 19 вагонов почти преодолел железнодорожный мост, как вдруг конструкция рухнула. Последний вагон упал в реку, передает KPTV.

Предварительно, поезд перевозил мочевину, используемую для изготовления азотных удобрений. Вагон по-прежнему находится в реке и специалисты просят людей не приближаться к нему, поскольку химикаты могут быть опасны. На месте установлены ограждения, сдерживающие разлив.

Еще одна проблема в том, что поезд ушел в конечный путь и сейчас находится в тупике. Теперь его нельзя отправить обратно, пока не будет отремонтирован мост.

A PNWR spokesperson confirmed that the 19-car train was crossing the railway bridge when it collapsed, but no injuries were reported.



