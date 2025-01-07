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Мир

Вагон поезда рухнул вместе с мостом в американскую реку

США, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 08:26 Фото: kptv
5 января в Орегоне при обрушении эстакадного моста вагон грузового поезда упал в реку Мэри, сообщает Zakon.kz.

Поезд из 19 вагонов почти преодолел железнодорожный мост, как вдруг конструкция рухнула. Последний вагон упал в реку, передает KPTV.

"Люди не пострадали", – говорится в публикации.

Предварительно, поезд перевозил мочевину, используемую для изготовления азотных удобрений. Вагон по-прежнему находится в реке и специалисты просят людей не приближаться к нему, поскольку химикаты могут быть опасны. На месте установлены ограждения, сдерживающие разлив.

Еще одна проблема в том, что поезд ушел в конечный путь и сейчас находится в тупике. Теперь его нельзя отправить обратно, пока не будет отремонтирован мост.

3 января небольшой самолет врезался в здание в Калифорнии, погибли пилот и пассажир. А в эти дни Ттысячи авиарейсов отменили в США из-за непогоды.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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