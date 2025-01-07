Тысячи авиарейсов отменили в США из-за непогоды
Как передает CBC News, стихия угрожает стать рекордной за последнее десятилетие. В зоне риска оказалось более 60 млн человек.
More than 4,000 flights in the 🇺🇸 have been delayed with another 1,880 already cancelled today as this winter storm moves eastward — CNBC pic.twitter.com/SWArE0MonB— Evan (@StockMKTNewz) January 6, 2025
Непогода растягивается от центральной части страны до восточного побережья. Под снегом рискуют оказаться даже те районы, где настоящая зима в диковинку. В штатах Канзас и Миссури высота снежного покрова уже превысила 35 см. В горах Юты снегопад вызвал сход лавины.
На трассах – гололедица, участились аварии. Коммунальные службы круглосуточно расчищают дороги. Автомобилисты откапывают машины. У многих здесь машины с низкой посадкой и нет подходящих для такой погоды шин. Множество людей застряли в аэропортах.
US Hit By Severe Winter #Storm, Over 5000 Flights Delayed and Emergency Declared (🎦 Firstpost) #Weather #severewx pic.twitter.com/fbrS73hKVQ— Albert Solé (@asolepascual) January 6, 2025
Также шторм вызвал серьезные перебои в подаче электроэнергии: без света уже более 300 тысяч человек. Половина из них проживает в Кентукки и Вирджинии. Аварийные отключения угрожают и жителям соседних штатов. Полки магазинов пустеют. Люди скупают продукты питания и воду.
🚨🇺🇸 SNOWPOCALYPSE SWEEPS MID-ATLANTIC, CANCELLING FLIGHTS— Info Room (@InfoR00M) January 7, 2025
Over a foot of snow hits, with nearly 1,900 flight cancellations.
D.C. schools and federal offices shut down.
330,000+ homes lose power amid Arctic blast.
Kansas City faces its heaviest snowfall in 30+ years.
States… pic.twitter.com/ka0Aqfn3wd
Несмотря на непогоду заседание Конгресса, где подтвердили избрание Дональда Трампа прошло в штатном режиме.