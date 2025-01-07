#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Мир

Мекка под водой: в Саудовской Аравии прошли проливные дожди после сильного шторма

Мекка, наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 11:55 Фото: Х/MarsalQatar
Огромные территории Саудовской Аравии, включая священный город Мекку, страдают от проливных дождей в результате сильного шторма, который превратил улицы в реки и смыл автомобили, сообщает Zakon.kz.

Шокирующие кадры, сделанные на окраине города, демонстрируют, как автомобили были почти полностью затоплены, и только верхние части их крыш возвышались над уровнем воды, пишет Daily Mail.

"Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидда, который печально известен наводнениями и стал в 2009 году местом катастрофического потопа, в результате которого погибло более 100 человек", – говорится в публикации.

Известно, что сильные дожди на этой неделе прошли через несколько месяцев после того, как в апреле и мае на страны Персидского залива обрушились рекордные ливни, в результате которых погибло более двух десятков человек.

На видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как основные автомагистрали Королевства были затоплены разрушительными паводковыми водами, которые каскадом хлынули по обычно сухим и каменистым выступам и захлестнули города и поселки, расположенные ниже.

Жители бросали свои машины на улице, чтобы спастись, в то время как другие частично затопленные автомобили пытались преодолеть толщу стоячей воды длиной в футы.

Ливни и наводнения – отнюдь не редкое явление в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, особенно зимой.

Летом 2024 года в Мекке выдалась небывалая жара, которая унесла жизни сотен паломников во время ежегодного хаджа. Температура воздуха достигала 49 градусов.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Первый случай смерти от птичьего гриппа зафиксирован в США
Мир
12:08, Сегодня
Первый случай смерти от птичьего гриппа зафиксирован в США
Мощное землетрясение в Тибете: Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы
Мир
11:55, Сегодня
Мощное землетрясение в Тибете: Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы
49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи
Мир
11:37, Сегодня
49 афтершоков после землетрясения в Тибете зафиксировали сейсмологи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: