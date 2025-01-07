Мекка под водой: в Саудовской Аравии прошли проливные дожди после сильного шторма

Огромные территории Саудовской Аравии, включая священный город Мекку, страдают от проливных дождей в результате сильного шторма, который превратил улицы в реки и смыл автомобили, сообщает Zakon.kz.

Шокирующие кадры, сделанные на окраине города, демонстрируют, как автомобили были почти полностью затоплены, и только верхние части их крыш возвышались над уровнем воды, пишет Daily Mail.

"Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидда, который печально известен наводнениями и стал в 2009 году местом катастрофического потопа, в результате которого погибло более 100 человек", – говорится в публикации.

WATCH: Massive flooding due to extreme rainfall in Mecca, Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/WAlLGyvbCB — World Times (@WorldTimesWT) January 7, 2025

Известно, что сильные дожди на этой неделе прошли через несколько месяцев после того, как в апреле и мае на страны Персидского залива обрушились рекордные ливни, в результате которых погибло более двух десятков человек.

На видеороликах, размещенных в социальных сетях, видно, как основные автомагистрали Королевства были затоплены разрушительными паводковыми водами, которые каскадом хлынули по обычно сухим и каменистым выступам и захлестнули города и поселки, расположенные ниже.

Жители бросали свои машины на улице, чтобы спастись, в то время как другие частично затопленные автомобили пытались преодолеть толщу стоячей воды длиной в футы.

Ливни и наводнения – отнюдь не редкое явление в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, особенно зимой.

Летом 2024 года в Мекке выдалась небывалая жара, которая унесла жизни сотен паломников во время ежегодного хаджа. Температура воздуха достигала 49 градусов.