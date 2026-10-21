В Саудовской Аравии казнили двух иностранцев за "непристойные действия" в мечети

В Саудовской Аравии казнили двух граждан Бангладеш, признанных виновными в совершении "непристойных действий" на территории мечети в священном городе Мекка, сообщает Zakon.kz.

Известно, что казнь осужденных, Назрула Ислама Абдул Басира и Сити Ахтар состоялась 14 октября 2026 года.

По данным издания RUSSIAN EMIRATES, после задержания казненных полиция провела расследование и передала дело в компетентный суд. Судья вынес смертный приговор по принципу тазир – особой мере наказания в исламском праве. Решение объяснили тяжестью преступления и осквернением святости мечети в священном для мусульман городе.

Приговор вступил в силу после подтверждения вышестоящим судом и подписания королевского указа. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии назвало казнь необходимой мерой для защиты святости культовых мест от любых посягательств.

Тем временем, издание Пресса.uz уточняет, что власти Бангладеш не получали уведомления о приведении приговоров в исполнение и запросили у саудовской стороны подробную информацию.

Согласно информации из открытых источников, в Саудовской Аравии смертная казнь применяется регулярно и в больших масштабах.

Правозащитные организации отмечают, что страна входит в число мировых лидеров по количеству казней: в 2024 и 2025 годах число приведенных в исполнение приговоров превысило 340 за год. Помимо убийств и терроризма, смертный приговор выносят за наркоторговлю (на нее приходится около двух третей случаев), шпионаж, вероотступничество и "нравственные преступления".

12 октября 2026 года Министерство иностранных дел поделилось с казахстанцами, находящимися в Саудовской Аравии, рядом полезных рекомендаций. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.