Пожар уничтожает элитный район с домами знаменитостей в Лос-Анджелесе – страшные кадры

В Лос-Анджелесе (США) 7 января 2025 года лесные пожары, подгоняемые ураганным ветром, охватили район Пасифик-Палисейдс, заполненный резиденциями знаменитостей, сообщает Zakon.kz.

Из-за неостанавливаемой стихии из района эвакуировали около 30 000 человек. Многие дома Пасифик-Палисейдс уничтожены.

Эвакуировались из района и многие знаменитости. А там живут Крис Пратт, Риз Уизерспун, Майлз Теллер, Бен Аффлек и другие знаменитости Голливуда. По информации телеканала NBC News, в зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Еще больше знаменитостей живут в близлежащих Калабасасе и Пасадену, в том числе семейство Кардашьян, пишет Mirror.

Video of the moment my friend and I abandoned his house after we tried to save what we could. Please be praying for him and his family @orlylistens



Location: North of Rustic Canyon#cawx #PalisadesFire #fire #California pic.twitter.com/fie6Ywkmz3 — Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) January 8, 2025

Водители стали бросать свои машины прямо на главных дорогах Лос-Анджелеса после того, как власти приказали людям очистить дороги из-за приближающегося пожара в Палисейдс.

Imagine seeing the panic and devastation of this and thinking "yeah we should help, but only if they voted for me"… #PalisadesFire pic.twitter.com/gHx9SIFpSt — Ian Mariani (@ian_mariani) January 8, 2025

В свою очередь, национальная метеорологическая служба предупредила, что ураган, который, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких дней, может быть "опасным для жизни" и станет самым сильным из тех, что обрушились на Южную Калифорнию более чем за 10 лет.

За несколько часов площадь пожара распространилась на территорию более 1200 га. По данным сайта poweroutage.us, число домов и предприятий в районе Лос-Анджелеса, оставшихся без электричества из-за сильных ветров Санта-Ана, возросло почти до 220 000.

