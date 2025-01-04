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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Несколько человек сгорели заживо на овощном рынке в Китае

пожар в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 17:53 Фото: pixabay
На овощном рынке в городе Чжанцзякоу на севере Китая произошел пожар. Во время пожара восемь человек погибли и еще 15 получили ожоги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информагентство Синьхуа, трагедия произошла около 8:40.

"Пожар вспыхнул около 8:40 на рынке, где продаются овощи и другие товары первой необходимости. Пожарные, а также бригады экстренного реагирования и медики оперативно прибыли на место происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в новой школе в Таразе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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