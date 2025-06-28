Слон атаковал толпу во время фестиваля в Индии

Жуткий инцидент случился на фестивале в Индии: один из слонов во время праздничного шествия вышел из-под контроля. Он атаковал погонщиков и толпу, сообщает Zakon.kz.

По информации baku.ws, животное охватила паника по неустановленной причине. Нарушителем спокойствия стал единственный самец, участвовавший в процессии из 18 слонов, которая направлялась на один из главных местных праздников – Ратха-ятру в Ахмадабаде.

Слон, украшенный цветами, видимо, испугался скопления людей и, вырвавшись из-под контроля, ринулся на толпу, скопившуюся вдоль улицы. Слон и обрушившиеся конструкции придавили несколько человек. На удивление обошлось без серьезных травм.

Десятки очевидцев поспешили на помощь пострадавшим, а слон продолжал двигаться по улице, увлекая за собой двух сородичей. Животному ввели транквилизатор.

По разным оценкам, ежегодно слоны в Индии становятся причиной гибели от 100 до 300 человек.

Ранее сообщалось, что крысы атаковали самую крупную военную базу Великобритании.