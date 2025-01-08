Возле дворца президента Чада произошла перестрелка

Ночью 9 января в столице Чада Нджамене возле президентского дворца была слышна стрельба, сообщает Zakon.kz.

По данным AFP, ведущие в сторону дворца дороги перекрыты. На улицах были видны танки.

Sustained gunfire was heard Wednesday evening near the presidency in Chad's capital N'Djamena, AFP reporters said. More details➡️https://t.co/6U79ITiMTp pic.twitter.com/fnr95TUOo7 — AFP News Agency (@AFP) January 8, 2025

Президент Махамат Идрис Деби во время атаки находился во дворце. Корреспондент AFP рассказал, что нападение совершили боевики "Боко Харам", в результате есть погибшие и раненые. Нападение было отражено.

"Это был небольшой инцидент... Все спокойно. Попытки дестабилизации в стране предотвращены", – заявил пресс-секретарь правительства и министр иностранных дел Абдераман Куламаллах в прямом эфире на своей странице в Facebook.

С его слов, видео было снято на территории президентского дворца. Также он сообщил, что среди погибших в результате перестрелки – 18 нападавших и один сотрудник службы безопасности.

В Чаде 29 декабря впервые за 13 лет прошли парламентские выборы. Ожидалось, что они станут шагом к прекращению переходного периода в стране. Он длится с 2021 года, когда власть захватил Махамат Идрис Деби, сын погибшего в бою с повстанцами президента Идриса Деби.

В феврале прошлого года военные уже пытались напасть на президентский дворец.

А президент Турции Эрдоган на днях оценил ущерб, причиненный Сирии во время правления Асада.