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Мир

Возле дворца президента Чада произошла перестрелка

Чад, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 03:44 Фото: Facebook/GMahamatIdi
Ночью 9 января в столице Чада Нджамене возле президентского дворца была слышна стрельба, сообщает Zakon.kz.

По данным AFP, ведущие в сторону дворца дороги перекрыты. На улицах были видны танки.

Президент Махамат Идрис Деби во время атаки находился во дворце. Корреспондент AFP рассказал, что нападение совершили боевики "Боко Харам", в результате есть погибшие и раненые. Нападение было отражено.

"Это был небольшой инцидент... Все спокойно. Попытки дестабилизации в стране предотвращены", – заявил пресс-секретарь правительства и министр иностранных дел Абдераман Куламаллах в прямом эфире на своей странице в Facebook.

С его слов, видео было снято на территории президентского дворца. Также он сообщил, что среди погибших в результате перестрелки – 18 нападавших и один сотрудник службы безопасности.

В Чаде 29 декабря впервые за 13 лет прошли парламентские выборы. Ожидалось, что они станут шагом к прекращению переходного периода в стране. Он длится с 2021 года, когда власть захватил Махамат Идрис Деби, сын погибшего в бою с повстанцами президента Идриса Деби.

В феврале прошлого года военные уже пытались напасть на президентский дворец.

А президент Турции Эрдоган на днях оценил ущерб, причиненный Сирии во время правления Асада.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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