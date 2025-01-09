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Мир

Еще один жираф скончался в Ташкентском зоопарке

Еще один жираф скончался в Ташкентском зоопарке, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 10:21 Фото: Instagram/tashkent_zoo
В Ташкентском зоопарке, несмотря на все усилия, не удалось спасти жирафиху, у которой выявили тяжелое заболевание, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из их страницы в Instagram.

"Несмотря на все усилия сотрудников Ташкентского зоопарка, ветеринарной службы, а также помощь зарубежных ветеринарных специалистов, сегодня мы потеряли нашу прекрасную жирафу", – говорится в сообщении, опубликованном 8 января 2025 года.

Администрация Ташкентского зоопарка заявила, что использовала все возможные методы и варианты лечения, чтобы спасти жирафа.

Включая помощь специалистов, которые принимали участие в ежедневной международной ветеринарной видеоконференции, а также консилиум с зарубежными коллегами.

"К сожалению, самый неблагоприятный прогноз подтвердился: патологоанатомическое вскрытие показало, что причиной гибели стал заворот желудка, и, несмотря на все наши усилия, исход оказался летальным. Ввиду анатомических и физиологических особенностей жирафов хирургические операции на желудочно-кишечном тракте для этих животных не проводятся, так как в мировой практике не существует успешных случаев лечения подобных заболеваний. Это огромная утрата для нас, и мы благодарны за поддержку и понимание в эти трудные моменты".Администрация Ташкентского зоопарка

В ночь на 20 августа 2022 года в Ташкентском зоопарке скончался жираф Алатау, привезенный из Алматинского зоопарка.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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